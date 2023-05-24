Автору надписи «Я Русский» на поле в Нижегородской области грозит ответственность за съемку своего творения с квадрокоптера

Полиция проводит проверку в связи с публикацией видео, в котором надпись «Я Русский», сделанная на поле с помощью комбайна, снята с квадрокоптера. Об этом пишет местное издание «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области. Там напомнили, что полеты гражданских беспилотников в регионе запрещены.

В ведомстве отметили, что заявлений по факту видеосъемки не поступало. Однако на основании публикации ролика будет проведена проверка.

Автор видео фермер из Арзамасского района Николай Щелоков рассказал местному изданию NN.ru, что заскучал на работе и решил сделать «что-нибудь интересное».

В этот момент в кабине его комбайна зазвучала песня SHAMAN «Я русский», и тогда он решил написать на поле ее название. Позже он пригласил друга, у которого был квадрокоптер, чтобы тот помог снять видео.

Использование без согласования с властями гражданских БПЛА всех моделей запрещено в Нижегородской области с 28 октября 2022 года указом местного губернатора Олега Никитина. Основанием для запрета стал режим базового уровня готовности, объявленный в регионе 19 октября.

Как пояснили в региональной администрации, с момента введения запрета несанкционированный запуск дрона будет квалифицироваться как невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Соответствующая статья административного кодекса предполагает наказание в виде штрафа на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

Источники: «Открытый Нижний», NN.ru

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.