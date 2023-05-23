В Петербурге сотрудники СК и прокуратуры проверяют спецшколу после жалоб родителей на избиения и издевательства над детьми со стороны педагогов

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку в специальной школе № 4 Василеостровского района Петербурга. Поводом стали жалобы родителей учеников с инвалидностью на издевательства и избиения педагогами.

Ранее родители двух учеников спецшколы и их адвокат Никита Сорокин рассказали местному изданию «Фонтанка» о том, что учителя бьют, оскорбляют и издеваются над учениками. Узнать об этом им удалось после того, как они подложили в портфель ребенка включенный диктофон, а затем прослушали записи общения учеников с учителями.

Мать ученика по имени Артем Наталья пояснила, что решила положить диктофон своему сыну в рюкзак после того, как он начал регулярно жаловаться, что «его обижает учитель», а в школе утверждали, что ребенок «фантазирует».

Осторожно, на аудиозаписи запечатлено насильственное обращение с детьми

«В первый день жести в физическом плане не было, но были подзатыльники, и учитель постоянно на него орал. Из этой записи я поняла, что оба эти педагога сильно ненавидят Артема. За что — непонятно. Из записи стало ясно, что абсолютно отсутствует учебный процесс, педагоги говорят обо всем, обсуждают личную жизнь учеников, свою личную жизнь, коллег, но только не учебный процесс, в некоторых моментах они говорят детям „тише“, потому что они мешают им болтать», — рассказала мать первоклассника.

На фрагменте записи, опубликованном Никитой Сорокиным, слышно как учительница говорит одному из учеников, что его необходимо «лупить как сидорового козла». В ответ ребенок начинает плакать и проситься к маме. «Хоти к маме, перебьешься!» — отвечает педагог и угрожает выпороть его ремнем. Позже на записи слышны звуки ударов и крики ребенка «Не надо!»

Кроме того, на записи слышно, как педагоги называют учеников «бесстыжей мордой», «бестолковкой», «бестолочью», «подонком», «чудовищем» и «раздолбаем», а также угрожают детям палкой и линейкой.

По словам матери Артема, в конце апреля он вернулся из школы с синяками на руках, которые они затем зафиксировали в медпункте.

Другой ученик спецшколы 9-летний Марк — сын петербургского фотографа Александра Петросяна. Тот рассказал, что из-за родовой травмы у ребенка задержка в развитии из-за чего он почти не говорит. Именно поэтому родители отдали его в спецшколу.

«Однако ожидание положительных сдвигов оказалось напрасным — напротив, со временем когнитивные навыки и эмоционально-психологическое состояние ребенка стали ухудшаться, нередко сын приходил из школы замученный и заплаканный», — написал Петросян в своих соцсетях.

По словам матери Марка Ольги Петросян, однажды сын вернулся из школы со сломанным пальцем, однако в образовательном учреждении родителям заявили, что мальчик травмировал себя сам.

Родители пострадавших школьников также рассказали, что версию об избиениях и издевательствах со стороны педагогов подтвердил еще один ученик той же школы. «Один говорящий ученик ушел на семейное обучение. Он сказал, что детей в классе били, назвал их имена и показал, как учитель бил их», — рассказала Петросян.

Как рассказал Сорокин, сначала родители «пытались решить вопрос без скандала». Они предложили администрации школы поставить там камеры и уволить педагогов, которые издевались над детьми. В ответ им сначала пообещали так и сделать, а затем заявили, что не видят оснований для увольнения этих учителей. В итоге семьи первоклассников обратились в прокуратуру и Следственный комитет.

Источник: Следственный комитет, «Фонтанка», Никита Сорокин

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