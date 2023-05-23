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«Лучше улучшать наше общество и вразумлять умы аудиторий». Певица Hofmannita написала покаянное письмо главе «Лиги безопасного интернета» с просьбой не отменять ее концерты 

17:56 • 23.05.2023

Певица Hofmannita опубликовала в своем телеграм-канале пост с обращением к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. В нем она сообщает, что в ее песнях больше нет мата, она не высказывалась против войны в Украине, планировала концерты в Крыму и «пропагандирует только здоровый образ в жизни».

В связи с этим она попросила Мизулину «помочь остановить необоснованную отмену концертов и снять ограничения касаемо самой концертной деятельности». 

«Я давно уже изменила образ артиста, от безбашенной девушки, до творческого персонажа, который пишет музыку о фантазиях в мире с подкреплением литературных механик русского языка», — сообщила Hofmannita.

Она отметила, что «на момент СВО не высказывалась против Российской армии», а также «никуда не уезжала и все время была тут».

«Я и моя команда согласны, что в моем творчестве было много спорных моментов, которые могли сформировать неправильное впечатление о моей личности, но я обещаю, что такого больше не будет», — говорится в посте.

Заканчивается обращение предложением сотрудничества. «Всегда открыты к сотрудничеству и диалогу с Вами или Вашей командой, как лучше улучшать наше общество и вразумлять умы аудиторий», — написала Hofmannita.

После начала войны в Украине «Лига безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина, активизировала деятельность по борьбе с «деструктивными» блогерами и музыкантами. 

Так, например, после ее жалоб в силовые ведомства из страны был выдворен популярный тиктокер Некоглай, в ряде российских городов отменили выступления Инстасамки, а в Петербурге силовики сорвали концерт рэпера Scally Milano.

Источники: Hofmannita

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