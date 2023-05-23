Около 20% средств, которые собрал учрежденный губернатором Ленобласти фонд помощи военным, осели в фирме-посреднике. Она принадлежит близкому к нему бизнесмену — «Важные истории»

С августа 2022 по март 2023 года фонд помощи российским военнослужащим «Ленинградский рубеж», учрежденный губернатором региона Александром Дрозденко, собрал с бюджетников и бизнесменов 56 миллионов рублей. 37 из них получила фирма-посредник, которая принадлежит близкому к губернатору бизнесмену Олегу Барзинскому. Та, в свою очередь, на реальные закупки обмундирования потратила лишь 25,6 миллионов, остальное пошло на выплату зарплат и денежных займов семье Барзинского. Об этом в свежем расследовании пишут «Важные истории», ссылаясь на финансовые документы фонда, которые оказались в распоряжении редакции.

Как отмечает издание, в попечительский совет фонда вошел «криминальный авторитет» Илья Трабер, также известный под кличкой Антиквар. Его «Важные истории» называют «настоящим держателем» «Ленинградского рубежа» и другом Владимира Путина.

Пополнялся этот фонд с помощью «добровольно-принудительных» пожертвований. Согласно финансовой документации, на помощь российским военным скидывались бизнесмены, чиновники, а также обычные жители Ленобласти. Среди жертвователей оказались и те, кто сам должен получать помощь от государства: например, коллектив предприятия «Волна», организованного Всероссийским обществом слепых для трудоустройства людей с инвалидностью.

«У нас и самих бюджет — еле-еле концы с концами сводим, потому что работа инвалидов — не совсем технологична, трудоемкость ниже, чем на других предприятиях. Раньше нам комитет по социальному развитию Ленинградской области помогал закупать оборудование, а сейчас этого нет», — рассказал журналистам генеральный директор «Волны» Олег Хромов.

При этом, как отмечает издание, сам губернатор Дрозденко не делал пожертвований в фонд. Зато всеволожский Мультицентр социальной и трудовой интеграции, которым управляет его жена Ирина Дрозденко, пожертвовал 300 тысяч рублей «добровольно» удержанных из зарплат сотрудников.

Как следует из документации фонда, из собранных 56 миллионов рублей почти 70% — 37 миллионов рублей получила компания «Стальпроминвест», которая принадлежит бизнесмену Олегу Барзинскому. Его «Важные истории» называют «не чужим человеком» для Дрозденко и Трабера.

Издание изучило траты компании и обнаружило, что «Стальпроминвест» выполнял лишь роль посредника. При этом из полученных 37 миллионов рублей на покупку обмундирования для военных пошло только 25,6 миллиона. «Большая часть финансовых операций компании после получения денег от фонда — выплаты зарплат и денежных займов семье Олега Барзинского», — пишут «Важные истории».

Источник: «Важные истории»

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