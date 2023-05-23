«К нам не придут покупатели и будут бойкотировать». Сеть магазинов «Лента» отказалась размещать баннеры с рекламой военной службы по контракту 

Сеть магазинов «Лента» отказалась размещать баннеры с рекламой военной службы по контракту, сославшись на репутационные риски. Представительница сети также пожаловалась петербургским властям на вал доносов на свои фирменные желто-синие цвета. Об этом пишет петербургское издание «Фонтанка».

По его данным, 19 мая местный вице-губернатор Борис Пиотровский провел совещание с представителями розничных сетей и торговых центров, посвященное агитационной кампании в пользу военной службы по контракту.

Присутствовавшая там представительница сети магазинов «Лента», чье имя «Фонтанка» не называет, сообщила, что в торговых точках доступны рекламные буклеты Минобороны. В то же время размещать баннеры с рекламой военной службы по контракту сеть, по ее словам, не готова.

«Если говорить о размещении баннера на фасаде конкретного магазина, “Лента” рискует своей репутацией, что к нам не придут покупатели и будут бойкотировать», — сказала представительница «Ленты».

Она также отметила, что «есть эпизоды, когда на людей, раздающих листовки о контрактной службе в других регионах, набрасываются».

Кроме того, представительница розничной сети пожаловалась на вал доносов, в которых граждане жалуются властям на фирменные желто-синие цвета «Ленты».

«Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей, в том числе через администрацию президента, чтобы перекрасить наши магазины. У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически», — пояснила она.

Источник: «Фонтанка»

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