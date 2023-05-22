Журналиста, который снимал акцию с траурными венками у здания Генпрокуратуры, избили в отделении полиции

Журналиста издания «А если честно» Илью Пивоварова, который снимал акцию «Здесь похоронен закон» у здания Генпрокуратуры, избили в отделении полиции. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала его адвокат Валентина Чехова.

По ее словам, силовики схватили Пивоварова за шею и протащили так несколько метров. Также его били по сгибам рук.

Журналиста и двух активисток задержали 18 мая. На всех троих составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Пивоварова также обвинили в неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП). Активисток отпустили после составления протоколов, а Пономарева на следующий день арестовали на 15 суток «митинговой» статье.

Активистки возложили траурные венки к нескольким административным зданиям в Москве 18 мая. У здания прокуратуры появился венок с лентой, на которой говорилось: «Здесь похоронен закон». На венке около Госдумы была надпись «Здесь похоронена свобода народа», у здания СК — «Здесь похоронена правда». К офису уполномоченного по правам человека активистки возложили венок со словами «Здесь похоронены права человека», а к зданию приемной президента — «Здесь хоронят страну и народ».



Источник: «ОВД-Инфо»

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