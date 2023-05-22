Поддержать
Новости

В Беларуси помиловали экс-главреда телеграм-канала Nexta, приговоренного к восьми годам колонии по обвинению в «заговоре с целью захвата власти»

13:50 • 22.05.2023

В Беларуси помиловали экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщило белорусское государственное агентство «Белта» со ссылкой на него самого. 

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость»,— сказал Протасевич. 

В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел на территории Беларуси после того, как с земли сообщили о якобы заложенной на борту бомбе. Сразу после посадки Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу задержали белорусские силовики. 

Протасевичу предъявили обвинения по 11 уголовным статьям, в том числе в «заговоре с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем», разжигании «социальной вражды» и организации массовых беспорядков. 

Следствие утверждало, что Протасевич вместе с основателем Nexta Степаном Путило и экс-редактором Яном Рудиком, которых судили заочно, «исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем», публиковали в телеграм-каналах Nexta и «Беларусь головного мозга» «информационные материалы, имеющие деструктивные цели».

В итоге суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, а Путило и Рудика к 20 и 19 годам соответственно. 

В свою очередь, Сапеге суд назначил шесть лет колонии по обвинению в незаконном сборе и распространении личных данных белорусских силовиков. По версии обвинения Сапега администрировала телеграм-канал Черная книга Беларуси», где публиковались данные силовиков причастных к пыткам и избиениям протестующих.

Сам Протасевич после задержания не раз появлялся в эфире белорусского государственного телевидения. Там он заявлял, что раскаивается в содеянном и уважает Александра Лукашенко, у которого, по его словам, «стальные яйца».  

Источник: «Белта»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»