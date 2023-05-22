В Беларуси помиловали экс-главреда телеграм-канала Nexta, приговоренного к восьми годам колонии по обвинению в «заговоре с целью захвата власти»

В Беларуси помиловали экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщило белорусское государственное агентство «Белта» со ссылкой на него самого.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость»,— сказал Протасевич.

В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел на территории Беларуси после того, как с земли сообщили о якобы заложенной на борту бомбе. Сразу после посадки Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу задержали белорусские силовики.

Протасевичу предъявили обвинения по 11 уголовным статьям, в том числе в «заговоре с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем», разжигании «социальной вражды» и организации массовых беспорядков.

Следствие утверждало, что Протасевич вместе с основателем Nexta Степаном Путило и экс-редактором Яном Рудиком, которых судили заочно, «исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем», публиковали в телеграм-каналах Nexta и «Беларусь головного мозга» «информационные материалы, имеющие деструктивные цели».

В итоге суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, а Путило и Рудика к 20 и 19 годам соответственно.

В свою очередь, Сапеге суд назначил шесть лет колонии по обвинению в незаконном сборе и распространении личных данных белорусских силовиков. По версии обвинения Сапега администрировала телеграм-канал Черная книга Беларуси», где публиковались данные силовиков причастных к пыткам и избиениям протестующих.

Сам Протасевич после задержания не раз появлялся в эфире белорусского государственного телевидения. Там он заявлял, что раскаивается в содеянном и уважает Александра Лукашенко, у которого, по его словам, «стальные яйца».

Источник: «Белта»

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