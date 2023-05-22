Команда Навального обнаружила у любовницы Владимира Соловьева виллу за полмиллиарда рублей и американское гражданство

Команда оппозиционера Алексея Навального обнаружила, что у пропагандиста Владимира Соловьева есть любовница — баскетболистка Светлана Абросимова. Ей принадлежит вилла за полмиллиарда рублей в элитном коттеджном поселке в Сочи. Кроме того, у Абросимовой и ее дочерей, которые предположительно родились от Соловьева, есть американское гражданство. Видео с расследованием опубликовано в ютуб-канале Навального.

Коллеги оппозиционера обнаружили на территории сочинской гостиницы «Арфа парк отель» — недалеко от Олимпийского парка — коттеджный поселок с виллами, каждая из которых стоит полмиллиарда рублей. Информация о некоторых владельцах этих домов скрыта: в документах Росреестра указано, что они принадлежат Российской Федерации. Команда Навального выяснила, что в поселке есть виллы губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, а также Анны Суровикиной — жены генерала Сергея Суровикина, бывшего командующего Объединенной группировкой войск. Одним из домов владеет сын секретаря Совета безопасности Андрей Патрушев.

Там же находится 650-метровая вилла, которая была куплена баскетболисткой Светланой Абросимовой. Также у нее есть квартира в 144 квадратных метра в московском районе Хорошево-Мневники. Она также засекречена в Росреестре.

Команда Навального называет Абросимову любовницей пропагандиста Владимира Соловьева. Судя по утекшим в сеть документам из московских лабораторий, Абросимова и Соловьев несколько раз в одно и то же время сдавали тесты на коронавирус в одной из клиник доктора Мясникова в 2021-2022 годах. В качестве контактного телефона Соловьев указывал номер Абросимовой, а в качестве своего адреса — ее московскую квартиру.

Соратники Навального также обнаружили, что автомобиль Абросимовой в Москве парковал тот же водитель, который паркует машины самого Соловьева, а также его официальной жены и матери. Кроме того, в расследовании говорится, что Абросимова и Соловьев несколько раз летали в одни и те же даты в США. В 2017-м баскетболистка родила в Штатах двух дочерей, отчества которых — Владимировны. В том же 2017-м Соловьев неоднократно летал в США. В расследовании говорится, что и у самой Светланы Абросимовой, и у ее дочерей Маргариты и Марии есть американские паспорта.

Команда Навального также рассказала про эпизод десятилетней давности, когда Владимир Соловьев публично защищал Абросимову. Например, угрожал бывшему главному тренеру женской сборной России по баскетболу Борису Соколовскому и обещал устроить ему «черный пиар», если он не возьмет Абросимову в олимпийскую сборную. Спортсменка не попала в сборную, после чего Соловьев выпустил на радиостанции «Вести FM» передачу про упадок российского баскетбола и назвал Соколовского «беспомощным» тренером, который «похоронил российский женский баскетбол».

Соратники оппозиционера также пообщались с несколькими знакомыми российского пропагандиста. Они подтвердили, что у Соловьева давно есть «секретная семья» и двое детей.



Источник: Алексей Навальный

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