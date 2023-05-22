Губернатор Белгородской области сообщил, что в регион зашла украинская диверсионно-разведывательная группа

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он.

Несколькими часами ранее о рейде на российской территории сообщили в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Это подразделение, состоящее из выходцев из России, воюет на стороне Украины.

В канале РДК опубликовали несколько видео, на которых бойцы подразделения стоят рядом с дорожными знаками, обозначающими населенные пункты Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка. «Мы дома. Время борьбы за свободу России настало», — говорится в одном из них.

В тот же день в украинских телеграм-каналах появились сообщения об атаке украинских военных на пограничный КПП «Грайворон» в селе Козинка. В одном из роликов, снятом с беспилотника, видно как на территорию КПП заезжают, как утверждается, украинские танки.

Другое видео, по словам оператора, снято внутри КПП. На кадрах видно тело мужчины в военной форме. Как утверждает голос за кадром, убитый оказался единственным российским военнослужащим, решившим оказать сопротивление.

В свою очередь российские телеграм-каналы сообщили о «попытке» захода на территорию Белгородской области украинских военных. Они утверждают, что на границе произошел «ожесточенный бой» с участием бронетехники.

Источники: Вячеслав Гладков, «Русский добровольческий корпус», Shot

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