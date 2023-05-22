Челябинским феминисткам, вышедшим на пикет против запрета «идеологии чайлдфри», угрожали изнасилованием

В Челябинске на пикет местных феминисток в защиту добровольной бездетности пришли провокаторы, которые пытались сорвать акцию и угрожали ее участницам изнасилованием. Об этом сообщает телеграм-канал «Уральская феминистская инициатива» со ссылкой на организаторов пикета.

По их словам, на место проведения акции еще до ее начала пришли молодые люди в камуфляжной форме с Z-символикой. С собой они принесли пустой плакат с подписью «Фото феминисток, если бы их родители были чайлдфри». После того, как акция началась, провокаторы пытались заслонить активисток с помощью российских флагов.

Участницы пикета также пожаловались, что один из провокаторов их домогался и угрожал изнасилованием, заявляя, что не прочь изнасиловать их, чтобы «детей наделать».

Организаторы пикета подчеркнули, что все это происходило на глазах у полицейских, которые, несмотря на просьбы участниц пикета, так и не вмешались в происходящее.

Как заявили в «Уральской феминистской инициативе», проведенная акция была направлена против законопроекта о запрете «чайлдфри-пропаганды» среди несовершеннолетних. Там подчеркнули, что этот репрессивный закон может привести к запрету абортов в России и введению налогов на бездетность или слишком маленькое количество детей.

4 мая в Челябинске задержали феминистку, вышедшую на одиночный пикет с плакатом «Чайлдфри — не преступление». Ее доставили в отделение полиции, откуда позже отпустили без составления протокола.

В конце февраля Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей.

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Источник: «Уральская феминистская инициатива»

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