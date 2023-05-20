В Чечне силовики задержали племянников главы зарубежного правительства самопровозглашенной Республики Ичкерия. Об их местонахождении ничего неизвестно

В Чечне задержали и увезли в неизвестном направлении племянников главы зарубежного правительства самопровозглашенной Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Речь идет о сыновьях его старшего брата Али — Хусейне и Бислане Закаевых, пишут «Кавказ.Реалии».

«Одного забрали прямо из дома, второго не было там, где он жил. В итоге его вызвонили, он приехал. Их увезли на уазиках. Это случилось примерно в три дня. Родственники пытаются узнать, где они сейчас, но нигде ничего не говорят», — рассказал изданию сосед Закаевых в Урус-Мартане.

Он также отметил, что родственников Закаева увезли сотрудники второго полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне.

Сам Ахмед Закаев, по данным «Кавказ.Реалии», сейчас находится в Украине, где должен встретиться с бойцами «Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия». Глава Чечни Рамзан Кадыров в августе прошлого года объявил кровную месть сторонникам Ичкерии, которые участвуют в войне на стороне Украины. Также Кадыров призывал убить самого Ахмеда Закаева.

В мае прошлого года силовики уже приходили к брату Закаева Али. Тогда, как пишут СМИ, его заставили записать видеообращение с критикой своего родственника.

В 2001 году российские власти обвинили Ахмеда Закаева в терроризме и убийствах мирных жителей, после чего объявили в международный розыск. В том же году он стал спецпредставителем лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова на Западе. С 2007 по 2009 годы Закаев занимал пост премьер-министра самопровозглашенной Ичкерии. С января 2002 года он вместе с семьей жил в Лондоне, а в конце ноября 2003 года получил там политическое убежище.

Источники: «Кавказ.Реалии», пресс-служба Ахмеда Закаева

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