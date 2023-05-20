Пригожин сообщил, что на следующей неделе начнет выводить бойцов ЧВК Вагнера из Бахмута, который, как он утверждает, сейчас полностью контролируется наемниками 

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что с 25 мая начнет выводить «свои подразделения» из Бахмута. По его словам, российским наемникам удалось установить полный контроль над украинским городом около полудня субботы. В ВСУ это не подтверждают.

«Мы полностью взяли весь город от дома до дома для того, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным для того, чтобы дальше они занимались, а сами выйдем в полевые лагеря», — сказал Пригожин на видео, которое опубликовала его пресс-служба.

Пригожин пообещал вернуться на фронт, «если это потребуется», а также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Владимир Александрович, без сарказма. Ваши парни сражались отважно и хорошо. Если вы будете на этом пути, то вы можете стать второй армией в мире, безусловно, после самой сильной армии мира — это ЧВК Вагнера», — сказал он.

По данным британской разведки, за последние четыре дня российское военное командование с высокой долей вероятности перебросило на бахмутское направление несколько боевых подразделений.

В свою очередь, в ВСУ слова Пригожина не подтверждают. «Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте», — сказал Reuters представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

Ранее Пригожин не раз обвинял руководство Минобороны и российской группировки в Украине в некомпетентности и недостатке боеприпасов у ЧВК Вагнера, чьи наемники несколько месяцев, неся тяжелые потери, штурмовали украинский Бахмут.

Например, в начале мая Пригожин записал видео, в котором, срываясь на крик и обильно матерясь, он обвиняет министра обороны Сергея Шойгу и командующего российскими войсками в Украине Валерия Герасимова в дефиците боеприпасов у ЧВК. А 9 мая Пригожин заявил о бегстве подразделений регулярной российской армии с позиций в Бахмуте и оголении флангов наемников в этом районе.

Западная пресса писала, что в какой-то момент конфликт между Пригожиным и Минобороны пытался сгладить сам Путин. Для этого он якобы организовал личную встречу Пригожина и Шойгу. Была ли она успешной — неизвестно.

До полномасштабного российского вторжения в Украину в Бахмуте жили около 70 тысяч человек. Сейчас, по данным украинских властей, там остается не больше полутора тысяч жителей. Судя по кадрам, распространенным в сети, город практически полностью разрушен.

Источники: пресс-служба Пригожина, Минобороны Великобритании, Reuters

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