В Перми прошли обыски у членов Совета по правам человека и пермского «Мемориала» 

В Перми силовики пришли с обысками к членам «Пермского Мемориала» Игорю Аверкиеву, а также Татьяне Марголиной и Светлане Маковецкой. Обе они также являются членами Совета по правам человека при президенте России.

Общество «Мемориал» в своем телеграм-канале пишет, что обыски связаны с возбуждением уголовного делом о вывозе «архива Пермского Мемориала». Позже «Мемориал» сообщил, что обыски также прошли у членов правления пермского Центра исторической памяти Веры Седининой и Надежды Агишевой. Кроме того, силовики приезжали домой к бывшему руководителю «Пермского Мемориала» Роберту Латыпову, но его там не оказалось.

Местное издание «Новый компаньон» сообщило, что обыски также прошли у пермской журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитницы Оксаны Асауленко.

Адвокат Елена Першакова рассказала «Коммерсанту», что обыски провели сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Она также добавила, что всего силовики пришли по шести адресам. При этом с обыскиваемых граждан взяли подписки о неразглашении данных предварительного следствия. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, из-за которого прошли обыски, неизвестно.

6 мая в аэропорту Шереметьево сняли с рейса, а позже арестовали на 15 суток якобы за мелкое хулиганство, председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Сегодня он должен выйти из спецприемника.

Источник: «Мемориал», «Коммерсантъ», «Новый компаньон»

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