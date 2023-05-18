Власти штата Монтана первыми в США запретили TikTok

Власти штата Монтана запретили использование китайского приложения TikTok на его территории. Соответствующий закон подписал местный губернатор Грег Джанфорте. Об этом он написал в своем твиттере.

«Чтобы защитить личные и частные данные жителей Монтаны от китайской коммунистической партии, я запретил TikTok в Монтане», — заявил губернатор.

Закон должен вступить в силу то 1 января 2024 года. В документе прописаны штрафы для нарушителей, который составят до 10 тысяч долларов в день в том числе для магазинов приложений, которые оставят доступным скачивание TikTok на территории Монтаны.

Представители TikTok уже заявили, что новый закон нарушает права пользователей на свободу слова и пообещали обжаловать его в суде.

В декабре 2022 года американский Сенат одобрил законопроект, запрещающий использовать TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

Поводом для этого стали сообщения о том, что приложение собирает конфиденциальные данные пользователей. Некоторые из них были подтверждены представителями китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Источники: Грег Джанфорте, CNN

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