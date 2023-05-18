В нескольких российских регионах силовики пришли с обысками к оппозиционным политикам, якобы связанным с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым

Утром в четверг стало известно об обысках в домах нескольких российских оппозиционных политиков. В частности, силовики пришли к доценту МГУ и бывшему кандидату в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову, московским муниципальным депутатам Галине Фильченко и Нодари Хананашвили, а также главреду петербургского издания «Ладога» Александру Калинину.

Агентство РИА «Новости» опубликовало видео, на котором силовики взламывают дверь в квартиру Лобанова, а затем укладывают его самого и его жену лицом в пол. Эти кадры государственное агентство сопроводило комментарием о том, что обыски проходят «​​у соратников бывшего депутата Ильи Пономарева». Сам Пономарев, которого российские власти внесли в список экстремистов и террористов, в комментарии изданию SOTA отверг связь с ними.

«Думаю, что они пытаются запугать людей перед третьим Съездом [народных депутатов]. Понимают угрозу от этой организации, и хотят ее задушить. <...> Думаю это именно часть стратегии запугивания, чтобы люди даже не общались ни с кем из депутатов съезда», — сказал Пономарев.

В телеграм-канале Лобанова также появилось заявление, в котором говорится об отсутствии какой-либо связи между ним и Пономаревым. «Михаил не знаком и вообще не имеет каких-либо контактов с Пономаревым, уголовное дело которого используется силовиками для легализации обысков», — говорится в заявлении. Опубликованные накануне провластными телеграм-каналами скриншоты переписки Лобанова и Пономарева там названы «нелепым фейком».

В свою очередь, Александр Калинин на кадрах, опубликованных RT, отвечая на вопросы силовиков об участии в «Съезде народных депутатов», прошедшем за пределами России, говорит, что заявлений съезда не подписывал и только выступал онлайн на нем в ноябре.

Издание «Агентство» уточняет, что Калинин и Фильченко в ноябре действительно выступали на «Съезде народных депутатов», а на канале «Утро февраля», связанном с Пономаревым, их представляли делегатами съезда. Участвовал ли в Съезде мундеп Хананашвили неизвестно, но он регулярно выступает в программах на «Утре февраля».

В декабре прошлого года силовики уже приходили с обыском к Лобанову рамках дела о распространении «фейков», которое возбудили против Пономарева. Во время обыска Лобанова, по его словам, избили, а затем суд арестовал его на 15 суток по статье о «неповиновении полиции».

В 2007-2016 годах Илья Пономарев был депутатом российской Госдумы. Позже он покинул страну, а в 2019 году получил гражданство Украины. После начала российского вторжения в феврале 2022 года Пономарев неоднократно выступал от лица организации «Национальная республиканская армия» (НРА), которая в том числе взяла на себя ответственность за покушения на Дарью Дугину и Владлена Татарского, а также от лица «легиона “Свобода России”», который якобы состоит из россиян, воюющих на стороне Украины. Также Пономарев был одним из организаторов «Съезда народных депутатов» в Польше, в котором приняли участие бывшие российские депутаты разных уровней из России. Сам Пономарев ранее был заочно арестован российским судом по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Источники: Михаил Лобанов, SOTA, РИА «Новости», «Агентство»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.