В Москве суд приговорил полицейских, перекрывших дорогу для съемок сериала «Чикатило», к пяти и 11 годам колонии. Их признали виновными в получении взятки от кинематографистов

Бывшего заместителя начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергея Кулишова и его подчиненного Виталия Фокина приговорили к пяти годам колонии со штрафом в 1,2 миллиона рублей и 11 годам колонии со штрафом в два миллиона рублей соответственно.

Дорогомиловский районный суд Москвы признал их виновными в получении взяток от представителя съемочной группы сериала «Чикатило» за перекрытие московских улиц на время съемок.

В августе по этому же делу к пяти с половиной годам колонии был приговорен бывший гендиректор «Кино Групп» Дмитрий Большаков.

По версии следствия, в октябре 2020 года трое полицейских получили через Большакова несколько взяток на общую сумму 140 тысяч рублей. За это они перекрыли движение по нескольким улицам, примыкавшим к местам съемок в Тимирязевском районе Москвы.

Спустя несколько недель съемки проходили уже в Кривоарбатском переулке в центре столицы. За перекрытие движения там полицейские, по данным обвинения, получили еще 180 тысяч рублей. Затем по той же схеме полицейские получили еще 80 тысяч рублей за перекрытия движения в районе Театральной площади.

На суде Большаков объяснял, что перекрыть движение требовалось для обеспечения съемочного процесса, и он был готов обращаться за этим в официальные инстанции, но там ему никто не ответил. Тогда он решил попросить помощи у полицейских напрямую.

Источник: «Ведомости»

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