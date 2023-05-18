Студентка из Владивостока не стала доносить на свою подругу из-за комментария с «призывами к терроризму». За это ее оштрафовали на 45 тысяч рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал первокурсницу Анну Вахрамееву на 45 тысяч рублей, обвинив ее в том, что она не сообщила в полицию о комментарии «с призывами к терроризму», который ее подруга написала в мессенджере. Вахрамееву осудили по статье о несообщении о преступлении (205.6 УК) еще 20 февраля, обратила внимание «Медиазона».

По версии следствия, осенью 2022 года знакомая Вахрамеевой оставила в группе «интернет-мессенджера» комментарий, который «содержал признаки побуждения в форме призыва к насильственным, разрушительным действиям, осуществляемым в целях оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти». Суд посчитал, что Вахрамеева видела этот комментарий и знала о том, что «террористическая деятельность в Российской Федерации запрещена, а призывы к ее осуществлению являются преступлением». Студентка якобы не обратилась в полицию, «действуя умышленно».

В суде Вахрамеева признала вину и раскаялась в содеянном. Ее защита обжаловала приговор и попросила отменить его, однако 18 мая судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила решение в силе.

Знакомая Вахрамеевой, которая написала комментарий, проходит по делу о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). Что именно она написала, не сообщается.



Источник: «Медиазона»

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