Россия нанесла девятый с начала мая ракетный удар по Украине. ВСУ заявили, что сбили 29 ракет из 30

Россия нанесла девятый массированный ракетный удар по Украине с начала мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что украинским силам ПВО удалось сбить 29 ракет из 30, а также два ударных и два разведывательных дрона.

Большая часть выпущенных российскими военными ракет атаковала Киев, однако там противовоздушной обороне ВСУ удалось полностью отразить удар. Как сообщили городские власти, обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах города, в последнем зафиксировали наибольшие повреждения — там начался пожар на территории гаражного кооператива.

Глава администрации Киева Сергей Попко, назвал майские удары по украинской столице «беспрецедентными по своей мощи, интенсивности и разнообразию».

Ракетному обстрелу со стороны России в ночь на 18 марта также подверглась Одесса. Одна из ракет попала в промышленный объект, сообщил представитель военной администрации области Сергей Братчук. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Источники: Валерий Залужный, Сергей Братчук, Киевская городская военная администрация

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