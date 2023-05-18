Поддержать
Новости

Россия нанесла девятый с начала мая ракетный удар по Украине. ВСУ заявили, что сбили 29 ракет из 30

09:42 • 18.05.2023

Россия нанесла девятый массированный ракетный удар по Украине с начала мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что украинским силам ПВО удалось сбить 29 ракет из 30, а также два ударных и два разведывательных дрона.

Большая часть выпущенных российскими военными ракет атаковала Киев, однако там противовоздушной обороне ВСУ удалось полностью отразить удар. Как сообщили городские власти, обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах города, в последнем зафиксировали наибольшие повреждения — там начался пожар на территории гаражного кооператива. 

Глава администрации Киева Сергей Попко, назвал майские удары по украинской столице «беспрецедентными по своей мощи, интенсивности и разнообразию».

Ракетному обстрелу со стороны России в ночь на 18 марта также подверглась Одесса. Одна из ракет попала в промышленный объект, сообщил представитель военной администрации области Сергей Братчук. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Источники: Валерий Залужный, Сергей Братчук, Киевская городская военная администрация

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»