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Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

20:06 • 18.05.2023

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги. 

Пострадавших при этом нет, причины происшествия выясняются. К месту аварии направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская, говорится в сообщении пресс-службы. Из-за произошедшего возможны задержки электричек и поездов дальнего следования. 

Утром 18 мая пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сходе с рельсов в Симферопольском районе вагонов с зерном. Пострадавших при этом также не было. По данным телеграм-канала Baza, на железных путях недалеко от Бахчисарая произошел взрыв. Эту информацию позднее подтвердили РИА Новости. 

9 апреля с рельсов также сошли девять вагонов с углем на станции Красноярск-Восточный, сообщил «Интерфакс». 

Источники: Красноярская железная дорога, Сергей Аксенов, Baza, РИА Новости, Интерфакс  

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