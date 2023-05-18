Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

Пострадавших при этом нет, причины происшествия выясняются. К месту аварии направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская, говорится в сообщении пресс-службы. Из-за произошедшего возможны задержки электричек и поездов дальнего следования.

Утром 18 мая пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сходе с рельсов в Симферопольском районе вагонов с зерном. Пострадавших при этом также не было. По данным телеграм-канала Baza, на железных путях недалеко от Бахчисарая произошел взрыв. Эту информацию позднее подтвердили РИА Новости.

9 апреля с рельсов также сошли девять вагонов с углем на станции Красноярск-Восточный, сообщил «Интерфакс».

Источники: Красноярская железная дорога, Сергей Аксенов, Baza, РИА Новости, Интерфакс

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