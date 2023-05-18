На Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» российской армии

На лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщается на сайте судов Москвы, обратила внимание «Медиазона». Дело будет рассматриваться в Тверском районном суде столицы. С чем связано преследование Гребенщикова, не сообщается.

В начале 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился к Следственному комитету с просьбой проверить Гребенщинова по статьям о «дискредитации» армии и содействии терроризму. Поводом для жалобы стало интервью Гребенщикова, в котором тот раскритиковал войну в Украине.

После начала войны Борис Гребенщиков уехал из России в Великобританию. В интервью израильскому каналу Channel 9 летом 2022-го он рассказал, что собрал на одном из концертов 12 миллионов евро и направил их Украине. Также музыкант осудил войну и назвал позицию России фашистской. Позже он уточнил, что 12 миллионов евро были собраны в рамках благотворительного фестиваля Sound of Peace в Берлине, где выступали и другие музыканты.



Источники: «Медиазона», Channel 9, РБК

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