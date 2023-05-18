«Кризис, упадок, деградация»: в российских вузах провели опрос об отношении к происходящему в стране

Больше чем в 500 российских вузах провели опрос об отношении к стране, войне и Владимиру Путину. Выяснилось, что больше трети опрошенных хотят уехать из России, а из слов, наиболее подходящих для описания ситуации в России, большинство выбрали «кризис», «упадок» и «деградацию». «Важные истории» ознакомились с первыми результатами исследования.

Опрос проходил на платформе «Неравнодушный человек». Среди его заказчиков отмечены Минобрнауки, Минпросвещения и администрация президента, а среди организаторов — ВЦИОМ, Минобразования, Минпросвещения и Томский государственный университет. Первый этап опроса прошел с 10 по 28 апреля, а в целом исследование планируется завершить в ноябре. Из 500 вузов, чьи студенты приняли участие в опросе, 30 находятся на оккупированных украинских территориях — в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в Мариуполе, Мелитополе и Херсоне.

Студентов и преподавателей спрашивали, поддерживают ли они «спецоперацию», существует ли угроза нападения на Россию, хотят ли учащиеся уехать из страны и какие эмоции они испытывают при мыслях о ней. Наиболее часто респонденты говорили о тревоге и страхе (36%), а также о надежде (25%). Чуть реже упоминались возмущение и разочарование (около 20%). Уважение, гордость и доверие упомянули 12-14% респондентов. Больше трети опрошенных отметили, что хотели бы уехать из России. Больше всего таких студентов и преподавателей оказалось в Высшей школе экономики.

Уровень доверия к Владимиру Путину среди опрошенных составил 64%. При этом студентам ВШЭ этот вопрос не задавался по решению руководства вуза. На вопрос, о чем в первую очередь должны заботиться российские власти, большинство опрошенных ответило, что о «развитии экономики, обеспечении благосостояния граждан и повышении уровня жизни». О «военной мощи государства и влиянии на международные процессы» упомянули лишь 13% респондентов.

Кроме прочего, студентам и преподавателям предложили выбрать наиболее важные для них понятия. Больше половины выбрали «любовь, отношения и семью», а также «самореализацию и разностороннее развитие». 47% респондентов выбрали материальное благополучие. 19% указали «уважение к стране, ее истории и традиционным ценностям», 10% — «участие в жизни страны и поддержку своего государства».

Также участникам исследования предложили выбрать одно или несколько слов, подходящих для описания нынешней ситуации в России. Больше всего опрошенных (44%) выбрали слово «кризис», 32% респондентов — слово «упадок», 25% — «деградация». За слово «возрождение» проголосовали 16% респондентов, за «стабильность» — 8%.

Несколько преподавателей российских вузов рассказали «Важным историям», что опрос был добровольным. При этом один из преподавателей Пермского педагогического университета рассказал изданию 59.ru, что сотрудников учреждения заставляли отвечать на вопросы «правильно» и в строго отведенное рабочее время. Также при регистрации на платформе нужно было ввести свой номер телефона или пройти исследование через соцсеть «Вконтакте». На возражения некоторых сотрудников университета руководство сказало, что все они «живут в этой стране», поэтому на опросы необходимо ответить всем.



В пресс-служба Пермского педагогического университета изданию сказали, что «правильных» ответов на вопросы не предполагалось, и что участие было добровольным.



Источник: «Важные истории», 59.ru