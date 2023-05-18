Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет принудительно «перемещать» жителей оккупированных украинских регионов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает принудительно «перемещать» жителей оккупированных Россией украинских регионов. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в федеральный закон «О военном положении». Они разрешают «принудительное и контролируемое перемещение» людей с территорий, на которых введено военное положение, на территории, где его нет. Также документ позволяет силовикам задерживать людей на таких территориях на 30 суток за нарушение «запретов и ограничений, установленных указами президента РФ».

Кроме того, законопроект позволяет проводить на территориях с действующим военным положением референдумы и выборы, если решение об их назначении приняла ЦИК по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ. Раньше закон не позволял проводить выборы и референдумы при военном положении. С октября 2022 года военное положение действует в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях, а также на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в июле прошлого года. Изначально в нем предлагалось заменить понятие «член Совета Федерации» на слово «сенатор». Поправки к закону «О военном положении» появились в тексте законопроекта ко второму чтению.



Источник: нижняя палата парламента

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