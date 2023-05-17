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В 2022 году сумма штрафов, назначенных «иноагентам», оказалась в 60 раз больше, чем годом раньше 

10:02 • 17.05.2023

Минюст сообщил, что в 2022 году сумма штрафов, назначенных «иноагентам», выросла в 60 раз. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет министерства, который представили в Госдуме. 

Так, за 2022 год Роскомнадзор составил 156 протоколов в отношении ресурсов и лиц, которых признали «иноагентами». Для сравнения в 2021 таких протоколов было 58. Сумма штрафов за год увеличилась с 3,8 до 228,6 миллиона рублей. 

В отчете отмечается, что к уголовной ответственности в 2022 году «иноагентов» не привлекали. При этом в суде было обжаловано 118 решений Минюста о внесении в реестр «иноагентов». Суды отклонили все эти жалобы. 

За прошлый год в реестр «иноагентов» внесли 188 человек и организаций. В 2021 году список увеличился на 108 позиций. Как отмечают в Минюсте, такой рост связан с увеличением числа материалов, которые, по мнению ведомства, дискредитируют российскую политику из-за войны в Украине, а также «пропагандируют ЛГБТ-отношения и подрыв традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Впервые понятие «иноагент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. Тогда в реестр заносили тех, кто «вел политическую деятельность и получал иностранное финансирование». Затем законодательство ужесточили. В 2022 году власти утвердили поправку, которая позволяет признать «иноагентом» даже тех, кто не получает иностранного финансирования, но находится «под иностранным влиянием». 

Источник: «Коммерсантъ»

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