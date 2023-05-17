МВД отчиталось о задержании трех администраторов телеграм-каналов, которых подозревают в вымогательстве за «блок на негатив»

Сотрудники Бюро специальных технических операций МВД задержали в подмосковном Красногорске трех администраторов телеграм-каналов по подозрению в вымогательстве за «блок на негатив». Об этом сообщается на сайте МВД.

Задержанные — диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела государственного предприятия и журналист. В полиции утверждают, что они создали сеть анонимных телеграм-каналов для якобы освещения общественно-политической повестки крупных регионов России. Учетные записи регистрировались на карты операторов связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

В МВД сообщают, что «для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и “токсичные” наименования». Информация, которая публиковалась в каналах, якобы дискредитировала региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку «блоков на негатив», то есть за нераспространение компромата, задержанные вымогали деньги. По адресам их проживания прошли обыски. Силовики изъяли мобильные телефоны, «холодный» криптокошелек, деньги, планшеты, ноутбуки и сим-карты.

Телеграм-канал Baza сообщает, что среди задержанных — администраторы телеграм-каналов «Уфимская куница», «Ляпкин тяпкин» и «Держиморда». Источник РБК, близкий к МВД, сказал, что задержанные — администраторы канала «Держиморда».

В 2022 году силовики провели серию задержаний администраторов анонимных телеграм-каналов. Их также обвиняли в вымогательстве денег у предпринимателей и чиновников. Осенью прошлого года были арестованы коммерческий директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Они якобы вымогали деньги у «Ростеха».



Источник: МВД, Baza, РБК

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