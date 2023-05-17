«Госуслуги» попросили россиян поделиться идеями для развития страны. Предложение остановить войну в Украине отклонили из-за «неконструктивности»

«Госуслуги» разослали россиянам письма, в которых попросили поделиться идеями для развития страны. В сообщениях говорится, что в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» россияне могут «предоставить идею, общественно значимую инициативу или проект и внести личный вклад в развитие страны». Участвовать в конкурсе можно от своего имени, организации или ИП. Подать заявку предлагается до 21 мая.

Журналистка издания «Верстка» Маргарита Логинова предложила прекратить военную агрессию в Украине. «Если остановить войну в Украине, провести честные выборы, восстановить демократические институты в стране, вернуть свободу СМИ и выпустить из тюрем политических заключенных, то отток населения из малых городов прекратится, благосостояние граждан вырастет и люди станут больше рожать», — написала она в своей заявке.

Вскоре Логинова получила ответ техподдержки «Сильных идей для нового времени». В нем говорится, что идею «остановить войну с Украиной» вынуждены изъять из публичного поля, так как она «несет острополитический характер и провоцирует развитие неконструктивных дискуссий».

Источник: Маргарита Логинова

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