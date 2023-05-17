Европейский университет в Санкт-Петербурге проверяют на «экстремизм». Сотрудники Рособрнадзора и прокуратуры изучают публикации преподавателей и работы студентов

В Европейском университете в Санкт-Петербурге с внеплановой проверкой пришли сотрудники Рособрнадзора и прокуратуры. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, ссылаясь на восемь анонимных источников в вузе и университетских кругах.

По их словам, проверяющие присутствуют на занятиях, а также изучают публикации преподавателей и темы диссертаций студентов, в частности, по политологии, истории и социологии.

Двое собеседников издания утверждают, что вуз проверяют «на экстремизм». По словам одного из них, проверяющие запросили темы диссертаций и личные дела магистрантов и аспирантов, а также их индивидуальные научные планы за 2020-2023 годы. Эти документы собирали как минимум на четырех факультетах — антропологии, социологии, истории и политических наук.

По данным Русской службы Би-би-си, проверка коснулась нескольких десятков преподавателей вуза, а также нескольких сотен магистрантов и аспирантов. Собеседники издания называют технологию атаки на вуз «стандартной». По их словам, чиновники привлекают ангажированных экспертов, которые готовы обнаружить в работах преподавателей и студентов признаки «пропаганды экстремизма».

Ранее похожие проверки уже прошли в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинке») и в Институте общественных наук РАНХиГС. Независимые российские и зарубежные медиа писали, что участившиеся проверки в частных российских вузах инициированы ФСБ, которая недовольна независимой политикой этих организаций и их академическими контактами с Западом.

Европейский университет — частный вуз. Его основали в Петербурге в 1994 году. Изначально его финансировали с помощью грантов ряд американских и европейских НКО, в частности, Фонд Сороса, Фонд МакАртуров и Фонд Форда. После того, как эти организации признали «нежелательными» в России, вуз перестал получать от них средства.

По данным единого реестра проверок, в 2016-2022 годах Европейский университет проверяли 13 раз. Русская служба Би-би-си подчеркивает, что в октябре прошлого года власти запретили планировать на 2023 год проверки юрлиц, которые не относятся к категориям высокого риска.

Источник: Русская служба Би-би-си

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