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«Возможно люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим». ЦРУ предложило россиянам анонимно делиться информацией о стране

11:57 • 16.05.2023

Центральное разведывательное управление США выпустило ролик, в котором призвало россиян делиться информацией. 

«Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами. Возможно люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим», — говорится в телеграм-канале ЦРУ. 

В самом ролике не упоминается ни война в Украине, ни Владимир Путин, а его целевая аудитория — высокопоставленные россияне. 

Связываться с ЦРУ россиянам предлагают через браузер Tor. В телеграм-канале американского разведуправления выложена инструкция «по безопасному контакту». На момент публикации канал набрал около полутора тысяч подписчиков. 

Источник: Securely Contacting CIA, CNN

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