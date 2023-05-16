В Петербурге по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки задержали полицейского, работавшего воспитателем в центре временного содержания (ЦВС) для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Имя задержанного в ведомстве не назвали, но, как сообщает телеграм-канал SHOT, речь идет о 36-летнем лейтенанте.

В пресс-службе сообщили, что о произошедшем рассказала сама пострадавшая. «В ходе профилактической беседы с полицейскими несовершеннолетняя сообщила, что воспитатель центра совершил в отношении нее противоправные действия. Оперативники собственной безопасности главка проверили данную информацию, после ее подтверждения воспитатель центра был задержан сотрудниками полиции», — рассказал представитель пресс-службы.

Против задержанного возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — об изнасиловании и развратных действиях.

Как сообщили силовики, 14-летняя пострадавшая — гражданка одной из стран «ближнего зарубежья». Она сбежала от родителей, вместе с которыми жила в Москве, а в Санкт-Петербурге «вела асоциальный образ жизни», из-за чего якобы и попала в ЦВС.

Источники: ТАСС, SHOT

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