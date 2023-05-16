«Мы обе в шоке». В петербургском метро мужчина напал на двух девушек, решив, что они лесбиянки

В Петербурге пассажир метро напал на двух девушек, решив, что они лесбиянки. Об этом рассказала жительница города Екатерина Меньшикова, пишет Kosa.Media.

По ее словам, незнакомый мужчина напал на нее и ее подругу на станции метро «Горьковская». Меньшикова отметила, что нападавший ехал с ними в одном вагоне вместе с женщиной и ребенком и был пьян.

На «Горьковской» мужчина вышел из вагона вслед за девушками. «У подруги в руках была мягкая игрушка, которую я ей подарила. Он попытался вырвать эту игрушку и стал орать, что мы “долбаное ЛГБТ” и что его ребенок не должен такого видеть», — рассказала Меньшикова.

Она сказала, что мужчина ударил ее в челюсть и толкнул так, что она упала. Подругу Меньшиковой мужчина тоже толкнул, она ударилась о стену и у нее остались гематомы.

От нападавшего девушек защитили случайные прохожие, они же вызвали полицейских, которые задержали мужчину. Позже пострадавшие написали на него заявление.

«Мы обе в шоке. Откуда у человека возникло столько агрессии? Мы с ним не знакомы и не общались. А ведь мы с подругой даже не принадлежим к секс-меньшинствам и непонятно, почему он так подумал. Хотя если бы мы были ЛГБТ, это бы его никак не оправдывало, это дикость. Мне кажется, люди звереют от того, как нагнетается ненависть к ЛГБТ-сообществу», — сказала Меньшикова.

Источник: Kosa.Media

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