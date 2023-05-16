Гражданина Колумбии приговорили к пяти годам колонии за массовую рассылку «фейков» о российской армии 

Головинский районный суд Москвы приговорил гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в массовой рассылке «фейков» о российской армии.

По версии следствия, с 9 по 18 марта 2022 года Хиральдо Сарай размещал в торговых центрах Москвы телефоны, через которые российским абонентам массово рассылали «заведомо ложные данные» о действиях российской армии в Украине.

«В частности, сообщалось о совершении российскими военнослужащими убийств мирного населения Украины, а также о пополнении штатной численности войск резервистами, призывниками, иностранными бойцами и школьниками», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

Там также отмечается, что Хиральдо Сарай работал в интересах американской организации Digital Humanity, которая связана с государственным Агентством США по международному развитию. А оплату он якобы получал в криптовалюте.

В свою очередь, адвокат Хиральдо Сарая Виолетта Волкова не отрицала, что ее подзащитный за вознаграждение заряжал телефоны и пополнял счета, но настаивала, что он не знал о том, какие именно сообщения через них отправляются.

Хиральдо Сарая арестовали в апреле 2022 года и поместили в СИЗО. Судебные заседания по его делу, как отмечает «Медиазона», проходили в закрытом режиме.

«Коммерсантъ» пишет, что Хиральдо Сарай жил в Москве около 20 лет, у него был вид на жительство, а работал он в компьютерной фирме.

По данным Генпрокуратуры, у него были сообщники — Рамирез Салазар и Брисеньо Мендоса. Последний, по информации ведомства, «получал от неустановленных лиц инструкции», передавал их Хиральдо Сараю, а также получал от него отчеты о проделанной работе.

Источники: «Медиазона», Генпрокуратура, «Коммерсантъ»

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