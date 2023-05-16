ФСБ разработала инструкцию, в которой предлагает проводить обыски без решения суда 

Федеральная служба безопасности подготовила инструкцию, которая позволит силовикам обыскивать дома, квартиры и транспортные средства без решения суда. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инструкции ФСБ решение суда для обыска не понадобится:

в ситуациях, которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления

при наличии у силовиков данных о событиях или действиях, которые создают угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России

В этих случаях силовикам достаточно уведомить суд о проведении обыска в течение 24 часов. Также им понадобится ​​постановление от одного из руководителей ФСБ, их заместителей или руководителей департаментов, центров и управлений. Санкционировать обыск без суда смогу и их заместители, а также начальники территориальных органов безопасности.

В инструкции ФСБ также отмечается, что во время следственных действий должны присутствовать как минимум два понятых, но это не обязательное условие, если обыск проходит «в труднодоступной местности».

Как пишет «Парламентская газета», сотрудники ведомства смогут изымать подозрительные документы и материалы, а также предметы, на хранение которых нет разрешения. Обсуждение новой инструкции от ФСБ продлится до конца мая.

Источники: портал проектов нормативных правовых актов, «Парламентская газета»

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