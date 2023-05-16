ЕСПЧ признал хозяина страницы в социальной сети ответственным за содержание комментариев других пользователей

Большая Палата Европейского суда по правам человека признала хозяина страницы в социальной сети ответственным за содержание комментариев других пользователей на ней. Такое решение ЕСПЧ принял в рамках дела правого французского политика Жульена Саншеза.

В 2011 году во время избирательной кампании перед выборами в парламент бывший кандидатом от партии «Национальный фронт» Саншез опубликовал в фейсбуке пост с критикой своего оппонента по избирательному округу в городе Ним.

В комментариях под постом другие пользователи оскорбили мусульман и граждан стран Северной Африки. В связи с этим местная жительница пожаловалась в прокуратуру. В свою очередь, Саншез призвал пользователей «быть осторожнее с содержанием комментариев», но сами оскорбительные высказывания удалять не стал, так как счел их защищенными правом на свободу слова.

Позже французский суд признал виновными не только авторов комментариев, но и самого Саншеза, приговорив его к штрафу в три тысячи евро и обязав выплатить заявительнице компенсацию в тысячу евро.

В 2015 году Саншез обжаловал это решение в ЕСПЧ, заявив, что в его отношении была нарушена 10-я статья Европейской конвенции о правах человека, гарантирующая право на свободу выражения мнения.

В 2021 году ЕСПЧ отклонил жалобу Саншеза, сочтя действия французских властей законными и «необходимыми в демократическом обществе».

Саншез обжаловал и это решение, однако 15 мая 2023 года Большая Палата ЕСПЧ признала его законным. «Поскольку заявитель решил сделать свою “стену“ в Facebook общедоступной и “разрешил своим друзьям размещать комментарии“, то, по мнению суда, он не мог не знать, учитывая напряженность в регионе и продолжавшуюся примерно в то время предвыборную кампанию, что его выбор явно не был лишен определенных потенциально серьезных последствий», — говорится в решении.

Судьи ЕСПЧ пояснили, что ответственность авторов комментариев и владельца страницы, где они были размещены, различна, а Саншеза оштафовали за то, что не удалил незаконные комментарии, как только ему стало о них известно.

Источник: Большая Палата ЕСПЧ

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