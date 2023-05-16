«Будем сажать, куда деваться». Замглавы МВД пригрозил уголовной ответственностью рэперам, читающим тексты о наркотиках. Но только со следующего года

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что российким рэп-исполнителям, в треках которых упоминаются наркотики, с 2024 года будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — сказал Зубов.

Он пояснил, что в следующем году должен вступить в силу новый закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду наркотиков.

Представители российских властей не раз обвиняли популярных отечественных рэперов в пропаганде запрещенных веществ. Так, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступал с такими обвинениями в адрес Моргенштерна. Позже он покинул Россию и был объявлен «иноагентом».

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила в наркопропаганде рэпера Scally Milano. После ее жалоб в апреле силовики сорвали концерт Milano в Петербурге. Вскоре появились сообщения, что на него заведено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, а сам Milano уехал из страны.

Источник: РИА «Новости»

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