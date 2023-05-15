«За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить». Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться во время войны 

Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на четыре источника, среди которых экс-сотрудник ФСБ, два чиновника из Администрации президента (АП), а также политтехнолог, который работает с одним из российских губернаторов.

«Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в управлении внутренней политики АП им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела», — рассказал изданию бывший сотрудник ФСБ.

Собеседник «Важных историй» из АП подтвердил наличие этого запрета. По его словам, многие захотели уволиться после начала войны, а в АП это расценили как предательство. Издание отмечает, что перед чиновниками поставили задачу «демонстрации единства».

«За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить», — объясняет еще один источник. При этом собеседники издания отмечают, что этот запрет на увольнение неформальный и поэтому могут быть исключения, например, чиновник может лишиться своего поста по состоянию здоровья или из-за коррупции.

Ранее «Важные истории» сообщали, что сотрудники ФСБ из-за мобилизации не могут уволиться со службы даже после окончания контракта.

Источник: «Важные истории»

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