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«За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить». Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться во время войны 

13:00 • 15.05.2023

Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на четыре источника, среди которых экс-сотрудник ФСБ, два чиновника из Администрации президента (АП), а также политтехнолог, который работает с одним из российских губернаторов. 

«Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в управлении внутренней политики АП им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела», — рассказал изданию бывший сотрудник ФСБ. 

Собеседник «Важных историй» из АП подтвердил наличие этого запрета. По его словам, многие захотели уволиться после начала войны, а в АП это расценили как предательство. Издание отмечает, что перед чиновниками поставили задачу «демонстрации единства». 

«За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить», — объясняет еще один источник. При этом собеседники издания отмечают, что этот запрет на увольнение неформальный и поэтому могут быть исключения, например, чиновник может лишиться своего поста по состоянию здоровья или из-за коррупции. 

Ранее «Важные истории» сообщали, что сотрудники ФСБ из-за мобилизации не могут уволиться со службы даже после окончания контракта. 

Источник: «Важные истории»

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