В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать более 50% голосов избирателей

В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Лидер гонки действующий президент Реджеп Эрдоган и его ближайший соперник Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать более 50 процентов голосов избирателей в первом туре.

Так, после обработки ста процентов бюллетеней Эрдоган набрал 49,35 процента, а Кылычдароглу — 45 процентов голосов избирателей. Еще один кандидат Синан Оган набрал чуть больше пяти процентов. Он отметил, что в случае второго тура поддержит Кылычдароглу.

На последних парламентских выборах альянс Эрдогана получил 49% голосов, а оппозиционная коалиция, которую возглавляет Кылычдароглу, — 34%.

Вечером в воскресенье Эрдоган выступил на митинге своих сторонников возле центрального офиса правящей «Партии справедливости и развития» в Анкаре. Он заявил, что уверен в победе в первом туре, но сказал, что готов ко второму. Он также отметил рекордную явку на этих выборах. Своим правом проголосовать воспользовались более 89 процентов турецких избирателей. При этом, по словам Эрдогана, из 56 миллионов проголосовавших, 27 миллионов отдали свои голоса за него.

Эрдоган находится у власти в Турции уже 20 лет. С 2003 года по 2014 он был премьером, а затем стал президентом страны.

Ранее Кылычдароглу обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчет голосов и заверил своих сторонников, что победит во втором туре выборов, который должен пройти 28 мая.

Источники: телеканал TRT, Hurriyet, Reuters

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.