В США арестовали двух человек, которые помогали ввозить в Россию запчасти для самолетов в обход санкций

11 мая в США арестовали россиянина Олега Пацулю и его делового партнера по обвинению в нарушении американского экспортного контроля и отмывании денег. Об этом сообщает The New York Times. По версии следствия, Пацуля с напарником помогали провозить в Россию запчасти для самолетов в обход санкций. В одной из их квартир во Флориде прошел обыск.

В августе 2022 года гражданин России Олег Пацуля, который живет недалеко от Майями, направил авиакомпании «Россия» письмо с предложением помочь поставить необходимую ей электронику через сеть компаний во Флориде, Турции и России. «В свете санкций, введенных против России, мы успешно решаем возникающие проблемы», — писал он. The New York Times пишет, что Пацуля и его деловой партнер, имя которого не называется, отправили как минимум трем российским авиакомпаниям дорогие тормозные системы для самолетов Boeing 737. При этом двум из этих компаний запрещено покупать технику американского производства.

Сеть Олега Пацули — не единственная, через которую в Россию в обход санкций поставляются запчасти, пишет издание. За восемь месяцев в страну было ввезено американской техники на сумму в 14,4 миллионов долларов. Больше половины этих деталей были произведены и зарегистрированы под торговой маркой Boeing и проданы России через третьих лиц. При этом в самой Boeing утверждают, что полностью соблюдают санкционный режим и не обслуживают клиентов из России с начала 2022 года.

Как отмечает NYT, большая часть продукции попадает в Россию через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Мальдивы. При этом несколько партий техники были отправлены напрямую из США или Европы. Запчасти, направляемые в Россию, предназначаются авиакомпаниям «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair.

Источник: The New York Times

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