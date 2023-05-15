В Москве арестовали бывшего сотрудника посольства США. Его обвиняют в сотрудничестве с другой страной

В Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей Шонова Р. Его обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с другой страной, пишет «Медиазона». Когда именно его арестовали — неизвестно.

По данным ТАСС, арестованного бывшего сотрудника посольства США в России зовут Роберт Шонов. Телеграм-канал «Осторожно, новости» добавляет, что ему 62 года, он живет во Владивостоке, а сейчас находится в СИЗО «Лефортово».

«Медиазона» связывает его арест с делом петербургского художника Даниила Кринари, которого российские силовики обвиняют по той же статье из-за сотрудничества с Украиной. Его задержали 21 декабря 2022 года в белорусском городе Гродно, а затем по запросу ФСБ экстрадировали в Москву. Жена Кринари тогда связывала его дело с телеграм-каналом, который он вел, а его сотрудничество с Украиной отрицала.

Как отмечает издание, номера дел Шонова и Кринари отличаются всего на одну цифру, им вменяют одинаковые статьи, кроме того, в суд одновременно поступили ходатайства о продлении обоим сроков пребывания под стражей.

В свою очередь, белорусский государственный канал ОНТ утверждает, что Кринари связан с делом россиянина Алексея Куликова и белоруса Вадима Паценко. Обоих задержали в апреле 2023 года и обвинили в подготовке взрывов на нефтебазах в Гродно, а также нападения на российское генконсульство. По данным ОНТ, попасть в Беларусь Куликову тогда помог «российский оппозиционер Даниил Кринари».

Статья о тайном сотрудничестве с другой страной появилась в российском законодательстве в июле 2022 года. Максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

Источники: «Медиазона», Лефортовский районный суд Москвы, ТАСС, «Осторожно, новости», ОНТ

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