Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как охрана не пустила главу ведомства Александра Бастрыкина на стройку в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий после того, как частные охранники не пустили главу ведомства Александра Бастрыкина на одну из строек в Петербурге. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, дело завели не против конкретных людей, а «по признакам преступления». Как утверждает следствие, охранники строящегося объекта на Морской набережной «совершили действия <﻿…﻿> выразившиеся в противодействии законным действиям сотрудников Следственного комитета».

Как уточняет местное издание «Фонтанка», 14 мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в штатском приехал на строящийся объект группы компаний ООО «Специализированный застройщик ЛСР», в отношении которого ранее было возбуждено дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Однако, на территорию стройки его не пустила охрана.

В свою очередь, РБК пишет, что проинспектировать строящийся объект Бастрыкин приехал после жалоб местных жителей на шум и грязь из-за строительных работ. В итоге он все-таки попал на стройку, но только после того, как на место приехали бойцы ОМОНа.

Источники: Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу, «Фонтанка», РБК

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