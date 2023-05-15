«Победа» уволила пилота, который в обращении к пассажирам по громкой связи высказался против войны в Украине 

Авиакомпания «Победа» уволила пилота Владимира Н., который в первые дни войны в 2022 году обратился к пассажирам рейса, летевшего в Анталью, и раскритиковал происходящее в Украине. Об этом сообщает издание «Проект».

«Война с Украиной — это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит и сделает все, что можно, чтобы ее остановить — желательно, прямо сейчас. Нам не нужна война!», — сказал пилот, выйдя из кабины и прощаясь с пассажирами рейса по громкой связи. Кто-то записал его речь на видео.

После его выступления в салоне самолета раздались аплодисменты. Вскоре после этого пилота уволили, пишет «Проект». По информации издания, Владимир Н. — уроженец Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Источник: «Проект»

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