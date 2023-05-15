Поддержать
Новости

«Победа» уволила пилота, который в обращении к пассажирам по громкой связи высказался против войны в Украине 

16:02 • 15.05.2023

Авиакомпания «Победа» уволила пилота Владимира Н., который в первые дни войны в 2022 году обратился к пассажирам рейса, летевшего в Анталью, и раскритиковал происходящее в Украине. Об этом сообщает издание «Проект».   

«Война с Украиной — это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит и сделает все, что можно, чтобы ее остановить — желательно, прямо сейчас. Нам не нужна война!», — сказал пилот, выйдя из кабины и прощаясь с пассажирами рейса по громкой связи. Кто-то записал его речь на видео. 

После его выступления в салоне самолета раздались аплодисменты. Вскоре после этого пилота уволили, пишет «Проект». По информации издания, Владимир Н. — уроженец Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Источник: «Проект» 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»