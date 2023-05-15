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Иностранца в Южно-Сахалинске обвинили в «дискредитации» армии и запретили ему въезд в Россию на 70 лет

17:28 • 15.05.2023

ФСБ обвинила 36-летнего мигранта, проживавшего в Южно-Сахалинске, в «дискредитации» армии. В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили ему въезд в Россию на 70 лет. Об этом сообщает издание Astv.ru. 

По информации журналистов, мужчина на своем рабочем месте в присутствии большого количества людей говорил, что Россия захватила Украину, и что следующей будет его родная страна. 

Издание «7х7» обратило внимание, что 9 марта 2023 года Южно-Сахалинский городской суд признал виновным по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) иностранного гражданина Келебаева М. В постановлении суда говорится, что 15 января Келебаев в присутствии людей выкрикивал лозунги, «дискредитирующие» российскую армию. 

На суде обвиняемый сказал, что действительно высказывался о российских войсках, однако делал это не в общественном месте, а в переписке в соцсетях. Кроме того, по словам Келебаева, он сделал это не 15 января, а в декабре 2022 года, находясь за границей. 


Источники: Astv.ru, «7х7», Южно-Сахалинский городской суд

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