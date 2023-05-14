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Жителя Тольятти приговорили к шести годам колонии за порчу провоенных баннеров

15:54 • 14.05.2023

Автозаводский районный суд Тольятти приговорил 45-летнего Алексея Арбузенко к шести годам колонии общего режима по обвинению в порче баннеров с изображением российских солдат. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Арбузенко осудили по статье о «дискредитации» армии, повлекшей причинение ущерба имуществу (часть 2 статьи 280.3 УК), вандализме, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти (часть 2 статьи 214 УК) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам политической или идеологической ненависти (часть 4 статьи 150 УК). 

По версии следствия, летом 2022 года Арбузенко вместе со своим 15-летним сыном «обезобразил» оскорбительными надписями несколько баннеров с изображением российских военных. Он сделал это «из хулиганских убеждений», считает сторона обвинения. 

С августа прошлого года Арбузенко находился в СИЗО. Прокурор просил приговорить его к восьми годам заключения. 

Источник: «ОВД-Инфо»

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