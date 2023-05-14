Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня государственных символов Беларуси. Последний раз его видели на публике 9 мая

Александр Лукашенко пропустил празднование Дня флага, герба и гимна страны 14 мая. На это обратило внимание белорусское издание «Наша Нива». Обращение на мероприятии вместо Лукашенко зачитал премьер-министр страны Роман Головченко. Затем эта речь была опубликована на сайте президента республики. В 2021 и 2022 годах Лукашенко присутствовал на мероприятиях по случаю этого праздника. В прошлом году он выступил с речью, которая длилась почти 20 минут.

Последний раз Александра Лукашенко видели на параде в Москве 9 мая. Белорусские СМИ обратили внимание на его изнуренный вид и забинтованную правую руку. Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, описывая происходящее на параде, отметил, что Лукашенко «производил впечатление своим нездоровым видом». По словам Колесникова, ему «стало вдруг остро жаль этого пожилого человека». «Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобилось бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия», — писал он.

После парада Лукашенко не прошел от Кремля по Александровскому саду с лидерами стран СНГ — его отвезли к вечному огню на электромобиле. Также Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда объяснил это тем, что Лукашенко нужно было «скорее уехать» на мероприятия в Беларусь.

Позднее в тот же день Лукашенко возложил венок к монументу на площади Победы в Минске, однако не выступил на мероприятии с речью. Вместо него это сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин — Лукашенко в это время стоял в стороне. Издание «Наша Нива» отмечает, что к его хроническим заболеваниям мог присоединиться «какой-то вирус».

Александру Лукашенко 68 лет, он находится у власти с 1994 года.



Источники: трансляция Дня госсимволов в Беларуси, «Наша Нива», «Коммерсантъ»

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