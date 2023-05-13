Россия нанесла удар дронами-камикадзе по четырем украинским регионам. Два из них удалось полностью защитить силам ПВО

В ночь на 13 мая Россия нанесла новый удар по Украине с применением дронов-камикадзе иранского производства. Об этом сообщили украинские военные.

По их данным, всего был запущен 21 дрон Shahed-136 и Shahed-131, 17 из которых удалось сбить. В Киевской и Львовской областях ни одному российскому дрону не удалось достичь своей цели.

«К сожалению, есть попадания вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщили представители администрации Хмельницкой области, один из дронов попал в объект критической инфраструктуры. В свою очередь, российские СМИ сообщали, что удар нанесен по заводу «Катион».

В результате взрыва были повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома. Об этом написал мэр Хмельницкого Александр Симчишин. По его данным, пострадали 11 человек.

В Николаеве в результате попадания российского дрона повреждения получил пятиэтажный жилой дом, а также разрушено двухэтажное здание на предприятии. Об этом сообщил глава региона Виталий Ким. По его словам, в местах попаданий возникли пожары, которые удалось быстро потушить. В результате ночного налета в городе пострадали три человека.

Источники: Игорь Зинкевич, администрация Киевской области, Виталий Ким, ВВС Украины, Александр Симчишин, администрация Хмельницкой области

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