«Если хотите уволить меня по политическим мотивам, тогда так и напишите». В Красноярске преподавателя с 15-летним стажем уволили из вуза из-за антивоенной позиции

В Красноярске местную активистку Наталию Подоляк уволили из Сибирского института бизнеса, управления и психологии. Об этом она сама рассказала «Холоду».

По ее словам, поводом для увольнения, со слов руководства, стал штраф за «дискредитацию» армии, назначенный ей судом в конце прошлого года из комментариев во «ВКонтакте». Однако, в приказе на увольнение администрация вуза указала в качестве причины «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание». При этом сама Подоляк утверждает, что дисциплинарных взысканий у нее никогда не было, зато были благодарности и поощрения от руководства.

Как рассказала Подоляк, она отказалась подписать приказ об увольнении с такой формулировкой. «Я не против увольнения, но когда пришла подписывать документы, то увидела, что официальная причина — нарушение трудовой дисциплины. Но нарушений дисциплины не было. Если вы хотите уволить меня из-за “дискредитации”, по политическим мотивам, то так и напишите тогда в трудовой», — сказала Подоляк.

По ее словам, незадолго до увольнения исполняющего обязанности ректора вуза Софию Забуга вызывали в местную прокуратуру, где потребовали предоставить трудовую книжку, рабочий договор и другие документы Подоляк.

«Ее пригласили и, я так понимаю, нагнули буквально, чтобы она меня увольняла. Это административный ресурс, который прокуратура применила в отношении коммерческого вуза», — сказала Подоляк.

По ее словам, она работала преподавателем 15 лет, однако в 2020 году ее перевели на работу в спортивный клуб вуза после 10-суточного ареста из-за комментария в соцсетях по поводу масочного режима. «Я написала, что менты пидорасы. Десять суток за это получила. С преподавательской деятельности меня тогда перевели на должность руководителя спортивного клуба. До последнего времени я занимала эту должность и выполняла свои обязанности на отлично», — рассказала Подоляк.

Она добавила, что, по ее данным, силовики готовят против нее уголовное дело по статье о «дискредитации» армии.

Источник: «Холод»

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