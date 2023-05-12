Зеленский заявил об успехах ВСУ на некоторых направлениях фронта. В российском Минобороны ответили, что все атаки отражены

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что ВСУ удалось отбросить противника на некоторых направлениях фронта.

«Заслушал доклад [командующего сухопутными войсками ВСУ] генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторыми направлениям», — написал он, не уточнив о каких именно направлениях идет речь.

В свою очередь, российское Минобороны сообщило, что подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

Все атаки подразделений противника отражены, прорывов обороны российских войск не допущено, говорится в сообщении.

Накануне ряд российских «военкоров» заявили о начале украинского контрнаступления и о захвате ВСУ российских позиций в некоторых районах. Несколько часов спустя российское Минобороны заявило, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Около часа дня в телеграм-канале Минобороны появился, а затем сразу был удален, пост о том, что сообщения о бегстве российских военных с позиций в Бахмуте также не соответствуют действительности.

Источники: Владимир Зеленский, РИА «Новости»

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