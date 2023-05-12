В Волгоградской области по обвинению в разбое и вымогательстве арестовали трех бывших наемников ЧВК Вагнера

Под Волгоградом арестовали трех бывших заключенных, оказавшихся на свободе благодаря службе в рядах ЧВК Вагнера в Украине. Как пишет местная пресса, их обвиняют в разбое и вымогательстве.

По данным СМИ, один из арестованных перед тем, как завербоваться в ЧВК Вагнера, отбывал 13-летний срок за кражу, незаконный оборот наркотиков и боеприпасов. Другой был осужден на восемь лет колонии за убийство, а третий — за разбой и убийство.

Оказавшись на свободе после полугода на фронте, все трое вернулись в Волгоградскую область. Там, как утверждает следствие, они занялись вымогательством у местного бизнесмена.

Злоумышленники избили его, ограбили его квартиру и, угрожая ножом, заставили переписать на себя автомобиль.

Источник: «7х7»

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