Российские «военкоры» сообщили о начале украинского контрнаступления. В Минобороны заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности

Поздно вечером 11 мая в телеграм-каналах российских «военкоров» стали появляться сообщения об атаках ВСУ на позиции армии России.

«Контрнаступление — в том или ином виде — началось. Сильная активизация Харьковско-Белгородского направления. <…> На Бахмутско-Соледарском направлении пока все действия ограничиваются разведкой боем — в отдельных случаях успешных», — говорилось в сообщении популярного пророссийского телеграм-канала Рыбарь.

Вскоре сразу в нескольких каналах появилась информация о многочисленных колоннах военной техники ВСУ, которые якобы движутся из Харькова в сторону границы с Белгородской областью.

Затем пророссийские телеграм-каналы начали сообщать о попытке окружения подразделений ЧВК Вагнера в Бахмуте. Так, «военкор» Александр Симонов написал, в частности, о прорывах ВСУ в Ивановском, Клещеевке, Богдановке, Берховке и Ягодном.

Одновременно с этим распространились видео брошенных российских позиций с большим количеством оставленных боеприпасов. «К сожалению, на некоторых участках [украинским военным] удается занять рубежи, которые нам дались немалой кровью», — написал «военкор» Александр Коц.

В свою очередь, «военкор» Евгений Поддубный сообщил о попытке прорыва подразделений ВСУ в районе Соледара. «В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая», — писал он.

Спустя несколько часов появилось заявление российского Минобороны. «Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место “прорывах обороны” на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — говорилось в нем.

Как добавили в ведомстве, на Донецком направлении российским войскам удалось «пресечь три попытки противника провести разведку боем». Одновременно, заявили в Минобороны, продолжаются бои за Бахмут и Малоильиновку. Кроме того, российские военные пытаются блокировать Авдеевку и взять Марьинку, говорится в пресс-релизе.

В ведомстве также заявили, что на Купянском, Красно-Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся

В свою очередь, украинская сторона никак не комментировала сообщения о начавшемся контрнаступлении ВСУ. 11 мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с началом наступления придется еще «немного подождать».

Источники: Рыбарь, Александр Коц (2), Александр Симонов, Евгений Поддубный, Минобороны России

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.