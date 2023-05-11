В Пензенской области полицейские повалили на землю пенсионера, который сделал им замечание. Мужчину обвинили в применении насилия к представителям власти

В селе Малая Сердоба Пензенской области сотрудники ДПС повалили на землю пенсионера, после чего один из силовиков сел на него сверху. Перед этим пенсионер заступился за девушку, на которую полицейские хотели составить протокол за переход дороги в неположенном месте, сообщает издание Penzainform.

Мужчина посчитал, что инспекторы ДПС хотели наказать девушку незаконно. Когда они повалили его на землю, вокруг собрались прохожие, которые начали кричать, что пенсионер задыхается и что у него синие губы. Один из очевидцев снял происходящее на видео. На записи слышны крики: «Вы что издеваетесь над людьми? Вы привыкли, как фашисты. На Украину вас надо!». На ролике видно, как одна из присутствующих несколько раз бьет полицейского. После этого силовики вызвали подкрепление.

В региональном управлении МВД рассказали свою версию произошедшего. По словам полицейских, сотрудники ДПС увидели женщину, которая перешла дорогу в неположенном месте. Они остановили ее и сказали, что составят на нее протокол. В это время к ним подошел пенсионер, который «начал уводить нарушительницу, обвиняя стражей порядка в незаконности их действий», пишет Penzainform. «На требования прекратить он не реагировал, а вдобавок ударил одного из сотрудников в области головы», — цитирует издание пензенское УМВД.

По данным Penzainform, пенсионера будут судить по статье о применении насилия к представителю власти.

Источник: Penzainform

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