Тюменские волонтеры заподозрили путешественника в поджоге лесов. Они привязали мужчину к дереву, а затем доставили в полицию

Тюменские волонтеры, которые ищут «поджигателей» местных лесов, задержали мужчину, идущего по лесополосе. Они привязали его к дереву, а затем доставили в полицию, сообщает 72.ru. В отделении мужчину опросили и отпустили. Однако вскоре его снова задержали местные жители и вновь вызвали полицию, рассказал глава тюменского отделения «Молодой гвардии» Владислав Сбитнев изданию «Федерал Пресс». Затем мужчину снова отпустили.

Источник 72.ru отмечает, что задержанный оказался путешественником, который называет себя «гражданином мира» и говорит, что «идет, куда хочет». По словам источника, мужчина сказал, что в день задержания шел из Екатеринбурга в сторону Хабаровска.

В группе «Столичный | Тюменский район» во «Вконтакте» сообщается, что он шел из Омска в Архангельск. Пользователи соцсети в комментариях назвали мужчину «поджигателем» и «украинским диверсантом». В телеграм-канале правительства Тюмени также говорится, что по результатам проверки мужчина оказался пешим путешественником.

Власти Тюменской области объявили о вознаграждении в 40 тысяч рублей за сообщения о виновниках природных пожаров. За оказание помощи в задержании нарушителей обещают выплатить 50 тысяч рублей.

Владислав Сбитнев рассказал журналистам, что в интернете «создано огромное количество чатов добровольцев, где собирают по 3-4 тысячи человек». По его словам, многие приезжают к местам возгорания без оборудования и спецодежды, а также «паркуют свои машины в одном месте или в лесу, убегают, а когда возвращаются, у них машина горит».

Источники: 72.ru, «Федерал Пресс», «Столичный | Тюменский район», администрация Тюменского муниципального района

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