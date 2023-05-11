Пенсионерку, которая оставила на могиле родителей Путина записку с просьбой забрать его к себе, приговорили к двум годам условно

Приморский районный суд Петербурга приговорил 61-летнюю пенсионерку Ирину Цыбаневу к двум годам условно. Об этом сообщает издание SOTA. Женщину осудили по статье о надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти (пункт «б» части 2 статьи 244 УК).

6 октября 2022 года Цыбанева оставила на могиле родителей Владимира Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге записку. В ней говорилось: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу».

Записку обнаружил кладбищенский охранник, он обратился в полицию. 10 октября домой к Цыбаневой пришли силовики и отвезли ее в отделение. Цыбанева призналась, что это она оставила записку. Она объяснила свой поступок тем, что увидела «очень серьезную передачу». «Новости какие-то были, и что-то меня прям … Поняла, что очень все страшно, все очень печально, погибших очень много», — приводит ее слова «Медуза».

12 октября Цыбаневу отправили под домашний арест. 7 ноября ей изменили меру пресечения на запрет определенных действий: женщине запретили пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу, а также покидать пределы Санкт-Петербурга и посещать Серафимовское кладбище.

Гособвинение запрашивало для Цыбаневой 3 года условно. На своем последнем слове, которое опубликовало издание «Ротонда», женщина сказала, что никогда не интересовалась политикой, и что после просмотра новостей ее «накрыл страх». «Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться, в этом, наверное, моя вина. Я вообще плохо помню, как это написала, текста вообще не помню. … Это было спонтанное действие, а не спланированная акция, чтобы привлечь чье-то внимание».

По словам Цыбаневой, она была уверена, что записку никто никогда не увидит: «Записка была свернута в маленькую трубочку и совсем не привлекала ничьего внимания. Она была в стороне от места захоронения. Внешний вид захоронения остался прежний, я не приносила плакаты, не портила памятник, вообще к месту захоронения не прикасалась».



Источники: SOTA, «Медуза», «Ротонда»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.